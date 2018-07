Projeto ‘Cultura no Bosque’ tem apresentação neste domingo

Julho chegou e, com ele, as tão esperadas férias. Idealizado pela Secretaria de Cultura, estará de volta o “Cultura no Bosque”, com atividade prevista já para este domingo, dia 8.

A primeira apresentação será com a Cia Os Bardoso e o espetáculo “Improvisto no Bosque”. A proposta de intervenção por meio do improviso promete arrancar muitos risos da plateia. As exibições terão início às 15 horas.

O objetivo do projeto é oferecer opção cultural e de lazer às famílias. “Ao mesmo tempo em que incentivamos a cultura e o aprendizado entre as crianças, temos a oportunidade de valorizar e contribuir com os grupos de teatro do município”, comenta a secretária de Cultura, Cris Anovazzi.

Para esta etapa, a atividade contará com novidade: serão realizadas oficinas de artes todos os dias, além da biblioteca itinerante com leitura induzida, por meio do Projeto ‘Cultura Móvel’ das Oficinas Culturais da Estação Cultura. As oficinas antecedem a apresentação, das 14h às 15h.

A ação será realizada no Zoológico Municipal Missina Palmeira Zancaner, sempre aos domingos, e tem o apoio da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. As atividades são gratuitas e os materiais necessários são oferecidos pela Secretaria de Cultura. Informações: (17) 3531-5100.

Programação

Dia 8

Oficina de artesanato em E.V.A., às 14h

Atração: Improvisto no Bosque – Cia Os Bardoso, às 15h

Dia 22

Oficina de xilogravura com carimbo, às 14h

Atração: En-Cantos de Uma Cidade Feitiço – Grupo Flor de Chita, às 15h

Dia 29

Oficina de pintura em tela, às 14h

Atração: Só para Cabritos – Grupo Cabrabão, às 15h

