Feriados de novembro estimam atrair mais de 60 mil turistas para Olímpia

O mês de novembro, costumeiramente, já representa um aumento na taxa de ocupação da Estância Turística de Olímpia devido ao início das férias escolares, no entanto, este ano, com a possibilidade de dois feriados prolongados, a expectativa para o setor é ainda maior.

É o que demonstra a Pesquisa de Expectativa de Ocupação, realizada pela secretaria de Turismo, cujos relatórios já apontam mais de 60 mil turistas hospedados para as duas datas.

Na próxima semana, celebra-se o feriado religioso de Finados, 2 de novembro, que cairá na sexta-feira, estendendo-se até o domingo. A data deve atrair 32.106 turistas nos três dias, segundo o levantamento junto aos meios de hospedagem.

Já para o feriado da Proclamação da República, celebrado no dia 15 de novembro, são esperadas cerca de 29 mil pessoas, de acordo com a pesquisa realizada com 30 dias de antecedência, índice que deve crescer nas próximas semanas.

Feriado de Outubro

A ocupação da Estância Turística de Olímpia tem mantido excelentes resultados nos feriados. No último, do dia 12 de outubro, foram registrados 44.193 turistas hospedados na cidade, uma média de 14.731 por dia. O número superou o do ano passado, quando foram contabilizados quase 40 mil visitantes, lembrando ainda que o feriado contou com quatro dias no ano passado e foi composto por três neste ano.

