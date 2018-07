Feriado estadual deve gerar movimento de 263 mil veículos nas estradas da região

Entre os dias 6 e 9 de julho, a expectativa é que aproximadamente 263 mil veículos trafeguem pelo trecho sob gestão da Concessionária AB Triângulo do Sol, devido ao feriado no Estado de São Paulo (Revolução Constitucionalista de 1932).

Na rodovia Washington Luís (SP-310), entre São Carlos e Mirassol, 162 mil veículos são esperados. Nas rodovias Brigadeiro Faria Lima (SP-326), entre Matão e Bebedouro, e Carlos Tonanni / NemésioCadetti / LauretinoMascari/ Dr. Mario Gentil (SP-333), entre Sertãozinho e Borborema, a expectativa é de 56 mil veículos e 45 mil veículos, respectivamente.

Em virtude da maior demanda de tráfego, todo o efetivo operacional da AB Triângulo do Sol estará nas rodovias, garantindo agilidade e rapidez no atendimento aos usuários. As praças de pedágio também operam de maneira diferenciada para a fluidez do trânsito.

Previsão de dias e horários com maior tráfego

06/07 (sexta-feira) – entre 17h e 24h

07/07 (sábado) – entre 6h e 14h

09/07 (segunda-feira) – entre 15h e 22h

Emergência e recursos operacionais

Em casos de emergência, os usuários podem entrar em contato por meio do número 0800 701 16 09 ou através dos telefones de emergência, disponíveis nas rodovias. A concessionária disponibiliza ainda aos usuários nove viaturas de inspeção de tráfego, oito guinchos, quatro caminhões munck/pipa e sete ambulâncias.

Recomendações

O motorista deve adotar algumas medidas antes de seguir viagem, para evitar transtornos durante o trajeto. A manutenção preventiva dos veículos e a verificação de itens como pneus, luzes e freios são fundamentais para a segurança, assim como o respeito às leis de trânsito. É importante ainda que o motorista respeite os limites de velocidade da via, não beba antes de dirigir, não utilize o celular ao volante e acenda os faróis durante o dia ao trafegar em rodovias.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM