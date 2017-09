Feriado da Independência altera fluxo em rodovias e aeroportos

Com a chegada do feriado prolongado de 7 de setembro, cresce a expectativa do aumento no fluxo de veículos nas rodovias federais, e de passageiros nos aeroportos. A Infraero estima o movimento de mais de 2 milhões de passageiros entre os dias 5 e 11 de setembro, nos 59 aeroportos do país.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deflagrou, à 0h de hoje (6), a Operação Independência em todo o Brasil, uma ação que continua até a meia-noite de domingo. Durante o período, policiais rodoviários federais vão reforçar a fiscalização dos trechos com maiores índices de acidentes e crimes, de acordo com estatísticas do órgão.

Segundo a PRF, a operação tem o objetivo de garantir segurança e fluidez do trânsito nas rodovias, além de coibir a incidência de acidentes relacionados ao excesso de velocidade por parte dos condutores. A ação contará com 2.083 viaturas, 697 motocicletas, 2.810 aparelhos etilômetros (bafômetro) e 209 pardais portáteis.

A Operação Independência também tem foco na educação dos condutores. Durante o período da ação, em alguns postos da PRF, motoristas serão convidados a assistir vídeos que mostram comportamentos inapropriados no trânsito e suas consequências.

Em nota, a PRF anunciou que, devido o aumento do fluxo de automóveis, restringirá o trânsito de veículos com excesso de carga e/ou dimensões em rodovias federais de pista simples durante o período das 6h às 12h de amanhã(7), e das 16h até as 22h de domingo (10).

Aeroportos

Devido ao feriado da Independência, a Infraero estima que o movimento deve crescer cerca de 4,81% durante o período de 5 a 11 de setembro nos 59 aeroportos administrado pela empresa. São esperados 17.480 voos e mais de 2 milhões de passageiros.

Para melhor fluidez durante o feriado prolongado, a Infraero adotou uma série de reforços em todos os aeroportos. Plantões das equipes de segurança, manutenções preventivas em equipamentos como esteiras de bagagens, escadas rolantes e elevadores são algumas das medidas.

Além disso, a Infraero também colocou à disposição o serviço dos “amarelinhos” (funcionários identificados pelo colete amarelo) que ficam nos saguões e áreas públicas para tirar dúvidas sobre horários de voos, portões de embarques, dentre outros esclarecimentos. Para melhor identificação, os coletes destes funcionários estampam a frase “Posso ajudar/ May I help you?”.

Agência Brasil