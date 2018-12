Felipe Marques e Everton Sena são apresentados pelo Novorizontino

Na tarde desta segunda-feira (17), mais dois nomes foram apresentados pelo Novorizontino como novos reforços para a temporada 2019 do Paulistão. O atacante Felipe Marques e o zagueiro Everton Sena.

Com 28 anos e natural de Pacajus (CE), o atacante Felipe Marques iniciou sua carreira em 2011, no Horizonte. Depois disso, já atuou pelo Sampaio Corrêa, Remo e esse ano, esteve no Londrina, onde disputou a Série B do Brasileiro e teve a oportunidade de trabalhar com Roberto Fonseca, atual técnico do Novorizontino.

“Muito feliz por hoje poder fazer parte do Novorizontino, espero fazer um bom campeonato, colaborando, me dedicando ao máximo, honrando essa camisa, e trazendo muita alegria para a torcida Novorizontina”.

Everton tem 27 anos e é natural de Recife (PE), iniciou sua carreira no sub-17 do Santa Cruz, e de lá para cá, o zagueiro já vestiu as camisas do Boa Esporte, Londrina, Goiás e do CRB, onde esse ano, também disputou a Série B do Brasileiro.

“Minha expectativa é grande. Ouvi falar muito da organização do Novorizontino e fiquei muito feliz quando recebi o convite de vir para cá. Pretendo me dedicar ao máximo por esse manto e dar o meu melhor dentro de campo. Junto com a equipe, seguimos com o espírito vencedor”, finalizou.

Thomaz Jannuzzi / Grêmio Novorizontino