Febre Amarela: Catanduva mantém dose completa da vacina

Com o anúncio do Governo do Estado em fracionar as doses da vacina contra febre amarela em determinadas regiões, a Secretaria Municipal de Saúde esclarece que Catanduva continuará realizando a dose completa de 0,5 ml, subcutânea, dose única na vida. Estudos concluídos, até o momento, demonstram que a vacina padrão e a fracionada têm a mesma eficácia.

A estratégia de fracionamento da vacina é recomendada pela Organização Mundial da Saúde quando há aumento de epizootias (uma epidemia na população animal) e casos de febre amarela silvestre de forma intensa, situações que não são evidenciadas na cidade. Também em Catanduva a possibilidade de campanha está descartada, pois a vacina está disponível nas unidades de rotina.

Diante dos casos de febre amarela e aumento da procura por imunização em determinadas regiões, a pasta faz esclarecimentos aos moradores sobre a vacina que previne a doença. Um dos principais questionamentos tem sido a necessidade de vacinação a cada 10 anos. Conforme calendário vacinal, para febre amarela é feita uma única dose na vida.

Em 2008, havia necessidade de reforço no período de 10 anos, mas o agendamento deve ser desconsiderado, devido à mudança no calendário em abril de 2017, por recomendação da Organização Mundial da Saúde. Pra quem já tem uma dose da vacina não há necessidade de reforço.

Outro alerta do setor é voltado às gestantes, que não devem tomar vacina da febre amarela, nem as mulheres no período em que estiverem amamentando.

Idosos podem ser vacinados e não precisam de prescrição, solicitada apenas a pacientes com doenças imunossupressoras ou que estejam debilitados por outra doença. Já crianças a partir de 9 meses devem tomar a vacina da febre amarela e esta dose será única na vida.

Com relação a pessoas com viagens programadas ao exterior, informações sobre os países que exigem vacinação para febre amarela podem ser obtidas no site da Anvisa – Agência Nacional de Vigilância Sanitária (http://portal.anvisa.gov.br).

Da Redação