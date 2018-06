Fatecs prorrogam inscrição do Vestibular para o segundo semestre

As inscrições para o processo seletivo das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de São Paulo foi prorrogada até a próxima segunda-feira, 11 de junho. A prova será no dia 1º de julho.

O candidato que quiser disputar uma vaga do Vestibular precisa ter terminado ou estar cursando o Ensino Médio ou equivalente, desde que no ato da matrícula comprove a conclusão do curso.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site www.vestibularfatec.com.br até as 15 horas do dia 11 de junho. Para se inscrever é necessário preencher a ficha de inscrição e o questionário socioeconômico, imprimir o boleto e pagar a taxa no valor de R$ 64,80 (em dinheiro) em qualquer agência bancária. O Manual do Candidato está disponível na internet para download gratuito.

Na Fatec Catanduva os cursos disponíveis são

Automação Industrial – 40 vagas (manhã) e 40 vagas (noite)

Gestão Empresarial – 40 vagas (manhã) e 40 vagas (noite)

Gestão da Tecnologia da Informação – 40 vagas (noite)

Da Redação

Foto – Arquivo/NM