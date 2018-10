FAECA Jr. desenvolve trabalho de pesquisa para confecção da conjuntura Catanduva 2018

Na manhã do dia 26 de setembro no “Café da manhã com o LIDE” realizado pela Prefeitura de Catanduva e o LIDE – Grupo de Líderes Empresariais foi apresentado oficialmente o trabalho de levantamento socioeconômico desenvolvido pela equipe da FAECA Jr., empresa de consultoria do curso de Administração da UNIFIPA, em parceria com a Prefeitura de Catanduva, Sincomércio e ACE Catanduva.

O levantamento foi coordenado pelo Prof. Cléber Peres ao longo de meses, com pesquisa e levantamento de dados relevantes da conjuntura social e econômica do município. Denominado “Conjuntura Catanduva 2018 – Um olhar para o futuro – Aspectos históricos e contemporâneos”, o relatório técnico desenvolvido pela FAECA Jr. proporciona um grande salto no planejamento e desenvolvimento estratégico da economia catanduvense.

Atualmente Catanduva é um polo microrregional econômico, com movimentados setores de comércio, serviços, indústrias e agropecuária. Quatro distritos industriais formam um parque industrial, onde neles funcionam mais de 340 indústrias de diferentes ramos, como metalúrgico, químico, construção, mecânica, tipográfico, calçadista, moveleiro, usinagem entre outros.

Para o professor e coordenador do trabalho, Cléber Peres, é de extrema importância analisar, compreender e planejar novos rumos para o atual cenário econômico da região de Catanduva. “Com as informações que reunimos ao longo de vários meses de trabalho em conjunto com alunos e docentes é possível traçar novos panoramas para o crescimento de toda nossa região”, salienta o professor.

