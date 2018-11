Exposição abre Mostra de Encerramento das Oficinas Culturais

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, abre oficialmente nesta quarta-feira, dia 28, a Mostra de Encerramento das Oficinas Culturais 2018. A programação tem início com a Exposição de Artes Plásticas, com cerca de 300 trabalhos realizados por alunos que participaram do programa.

As obras têm particularidades e especificidades que variam de acordo com o conhecimento e envolvimento dos alunos. São quadros e fotografias reproduzidos por crianças a partir dos 4 anos, e também por jovens e adultos até a melhor idade. A abertura será às 19h30, na Pinacoteca Municipal João Nasser, o Castelinho.

Na ocasião, o público prestigiará, por meio dos trabalhos, os 12 cursos oferecidos em 2018: Desenho em Aquarela, Desenho Artístico e Perspectiva, Desenho Artístico, Desenho para Crianças, Caricatura, Zentagle e Mandala, Pintura em Tela, Pintura em tela para crianças, Reprodução de Fotografia, Painéis e Mandalas.

Os alunos foram acompanhados pelos arte-educadores Iara Rosa, Roberto Mazinini, Roseli Garcias, Mônica Dutra, Eslaine Vaccari, Zilda Nardi.

Mostra

A Mostra de Encerramento das Oficinas Culturais terá, nos próximos dias, cerca de 900 trabalhos em destaque. São obras e apresentações de mais de 1.500 alunos das Oficinas Culturais, programa coordenado pela Secretaria Municipal de Cultura.

Desde o início do ano, foram realizados 70 cursos de artes plásticas, artesanato, teatro, dança, música, arte performance, libras e literatura. As atividades foram oferecidas gratuitamente pela Prefeitura e desenvolvidas por 36 arte-educadores.

“De forma inédita, decidimos oferecer aulas abertas e gratuitas de artesanato. Os cursos serão de 4 a 6 de dezembro e, para participar, os interessados devem se inscrever na Estação Cultura”, disse a secretária de Cultura Cris Anovazzi.

As inscrições para as aulas abertas vão até 30 de novembro. Os interessados devem apresentar documento de identidade na Estação Cultura das 8 às 22 horas.

Serviço

A Exposição de Artes Plásticas terá visitação até 7 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e aos sábados, das 9 às 13 horas. A entrada é gratuita. A Pinacoteca Municipal está localizada na Praça da Independência, 92, no Higienópolis.

A programação completa está no site www.catanduva.sp.gov.br.

