Executivo faz chamamento para contrato emergencial do transporte coletivo

A Prefeitura de Catanduva divulgou, nesta terça-feira, dia 18, chamamento público para empresas de transporte coletivo interessadas na prestação do serviço na cidade, em caráter emergencial. De acordo com a Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU), o contrato será válido por até 180 dias, com início dos serviços em 15 dias.

O valor referência da tarifa do transporte coletivo, previsto na proposta emergencial, é o mesmo aplicado atualmente, de R$ 3,75. O contrato prevê mínimo de 17 veículos, além de reserva. Eles devem ter capacidade de 40 lugares e idade média de oito anos.

Durante a vigência do contrato, a empresa deve conceder as isenções já previstas, além de descontos e benefícios para pessoas com mais de 60 anos e com necessidades especiais; desconto de 50% a estudantes do Ensino Fundamental, Médio e Superior, e de 25% aos funcionários públicos municipais.

A publicação está no Diário Oficial desta terça-feira (18), edição nº 1.211. Todas as condições para o chamamento podem ser vistas a partir do menu “Licitações” no site da Prefeitura ou direto no link: http://www.catanduva.sp.gov.br/conteudo/link/5579.

Da Redação

Foto – Divulgação/Prefeitura de Catanduva