Executivo anuncia conclusão de 1ª fase da limpeza do rio São Domingos e córregos

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Obras e Serviços, anunciou que concluiu a primeira fase da limpeza dos córregos e do rio São Domingos, que cortam a cidade. Desde julho do ano passado, 54.954 metros cúbicos de detritos, o equivalente a 7.850 viagens de caminhão, foram retirados dos cursos d’água.

Nesta última etapa, finalizada na sexta-feira, dia 5, funcionários da Prefeitura fizeram a retirada de entulhos no córrego Minguta, ao longo da avenida Eng. José Nelson Machado, entre as ruas Ourinhos e Altair. O trecho entre as ruas Ourinhos e Colômbia foi concluído na semana passada.

De acordo com o secretário de Obras e Serviços, Marco Machado, a limpeza é essencial para a prevenção de enchentes. “Os principais córregos, cujos pontos são os mais críticos durante as fortes chuvas, receberam a manutenção. Isso vai contribuir para o aumento da vazão dos afluentes”, disse.

O serviço foi realizado nos córregos Fundo, Barro Preto, Retirinho e Minguta, nas lagoas artificiais do Agudo Romão II e Martani e no rio São Domingos, nos trechos entre a rodovia Pedro Monteleone e rua São Paulo e entre as ruas Maranhão e Nhandeara. Para a ação, a Prefeitura dispôs de maquinário e mão de obra próprios.

