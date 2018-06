Exames confirmam quarta morte por Influenza na região

A Secretaria de Saúde de Catanduva registrou mais uma morte em decorrência da Influenza. Com isso, sobe para quatro o número de óbitos provocados pela doença na região. A vítima era um homem, de 50 anos, morador de Pindorama.

Ele ficou internado no Hospital Emílio Carlos e morreu no dia 1º, mas o resultado do exame saiu nesta segunda-feira. O paciente tinha por agravante comorbidades.

Do começo do ano até agora, foram 182 notificações de Influenza, sendo 97 registros de Catanduva e 85 de cidades da região. Conforme o boletim epidemiológico são 63 confirmações para doença.

A maior incidência tem sido registrada pelo vírus A H1N1: Catanduva (23), Pindorama (04), Itajobi (03), Novais (04), Tabapuã (03), Monte Azul Paulista (02), Pirangi (02), Ariranha (01), Catiguá (01), Embaúba (01), Novo Horizonte (01), Paraíso (01) e Potirendaba (01).

Em seguida, sobressaem os casos pelo sorotipo A/H3 sazonal: Catanduva (07), Fernando Prestes (03), Itajobi (02) e Santa Adélia. Foram registrados dois casos positivos de Influenza B, sendo um de Catanduva e outro de Campos do Jordão. No total, 23 casos estão sendo investigados e 97 tiveram resultado negativo.

Da Redação

Foto – Divulgação