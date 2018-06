Ex-juiz conta a trajetória do futebol sob a perspectiva da arbitragem

O ex-árbitro catanduvense Daniel Destro lança, no próximo dia 21, o livro “Grandes Árbitros do Futebol Brasileiro”. A obra tem como mote apresentar um olhar diferenciado sobre a trajetória do futebol: o da perspectiva da arbitragem. O evento de lançamento tem início previsto para 19 horas, no Complexo Esportivo da Unifipa.

O livro tem prefácio de Milton Neves e contracapa escrita por Arnaldo César Coelho. O livro conta a trajetória do futebol do ponto de vista da arbitragem.

O autor buscou contextualizar o futebol para que seja possível entender e conhecer o universo da arbitragem de futebol, suas origens e evolução pelas regras e pelo ofício da arbitragem, sua ciência como atividade profissional, desmistificando, portanto, o seu papel e a maneira como as pessoas se relacionam com a arbitragem e os árbitros.

Daniel Destro é de Catanduva, mas mudou-se para São Paulo aos 17 anos para fazer faculdade. Aos 25 anos se interessou pelo curso de arbitragem oferecido pela Federação Paulista de Futebol e assim iniciou a sua carreira como árbitro, na qual atuou por 12 anos.

Serviço

LANÇAMENTO DO LIVRO “Grandes Árbitros do Futebol Brasileiro”

DATA: 21/06/2018 – Quinta-feira

HORÁRIO: 19h as 22h

LOCAL: Complexo Esportivo da UNIFIPA – anexo ao Hospital Emílio Carlos – Catanduva/SP

CAPACIDADE: 300 pessoas

PÚBLICO-ALVO: estudantes do curso de Educação Física, árbitros, atletas, autoridades, jornalistas

