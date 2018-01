Ex-jogador Dininho é anunciado como auxiliar técnico do Grêmio Catanduvense

Dininho (dir.) ao lado do técnico Jorge Saran

A Diretoria do Grêmio Catanduvense anunciou o ex-zagueiro Dininho como auxiliar do treinador Jorge Saran. O novo contratado ja realizou seu primeiro trabalho ao lado da comissão técnica do Bruxo. Irondino Ferreira Neto (Itapagipe, 23 de julho de 1975), aposentou-se disputando o Campeonato Paulista A-2 de 2011 pelo Grêmio Catanduvense.

Carreira

Formado nas categorias de base do Mirassol, clube do interior de São Paulo, Dininho começou sua carreira no Matsubara, do Paraná.

Em seguida, continuou sendo emprestado, sucessivas vezes, a diversos clubes, incluindo o Tokyo Verdy, do Japão. Em 1997, porém, Dininho foi comprado pelo São Caetano, junto ao Mirassol. E foi no São Caetano, que Dininho passou a se destacar no cenário nacional. Vice-campeão brasileiro, em 2000, e campeão paulista, de 2004, sem dúvida alguma, Dininho vivia sua melhor fase na carreira.

Em 2006, depois de mais uma passagem pelo Japão, assinou com o Palmeiras, aonde passou os dois anos seguintes de sua carreira, tendo conquistado mais um título paulista. Depois do Palmeiras, em 26 de maio de 2008, Dininho se transferiu para o Flamengo.

Em 2009, foi contratado pela equipe do Santo André mas nem chegou a participar de nenhuma partida pelo time e dispensado em Agosto. Foi contratado pelo Catanduvense para vestir a camisa da equipe na temporada de 2011, naquele que seria seu último clube profissional. Ao final do contrato, encerra sua carreira.

Títulos

São Caetano – Campeonato Paulista: 2004

Palmeiras – Campeonato Paulista: 2008

Foto – Divulgação/Grêmio Catanduvense