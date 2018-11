Evento no Senac debate estratégias de comunicação atuais e criativas

De 26 a 30 de novembro, o Senac Catanduva promove a Semana Senac de Publicidade e Comunicação, com participação gratuita. O evento, com o tema Mergulhando em Ideias Criativas, foi totalmente idealizado e organizado pelos alunos do curso Técnico em Publicidade, que articularam o formato, as atividades e a identidade visual do encontro.

A programação contará com a participação de diversos profissionais atuantes no mercado de comunicação de Catanduva, que compartilharão experiências e abordarão temas relacionados a estratégias de comunicação atuais, como branded content, storytelling, inbound marketing e ações com influenciadores digitais.

No primeiro dia, às 19h30, o gerente do Senac Catanduva, Murillo Michel, falará sobre a importância da comunicação para uma boa liderança. Na sequência, às 21 horas, funcionários da unidade apresentarão as ações de endomarketing. No dia 27/11, profissionais de agências do município vão reunir-se para um bate-papo sobre erros e acertos na comunicação. Já no dia 28/11, o tema em discussão será branding.

No dia 29/11, a partir das 19h30, Eduardo Cruz, publicitário e docente da área de comunicação e artes do Senac Franca, falará sobre branded content. No mesmo dia, às 21 horas, Analu Bernasconi, relações públicas e consultora de produção de conteúdo e imagem para mídias sociais, trará conceitos e dicas referentes a storytelling.

No último dia, 30/11, das 19h30 às 21 horas, Jorge Neto, administrador e docente da área de gestão e negócios do Senac Catanduva, abordará como criar relacionamento com o cliente e ter a venda como consequência, na palestra Inbound Marketing. E, para fechar a programação, o publicitário, consultor e planejador estratégico, Vitor Boso Vinhal, falará sobre o peso dos influenciadores digitais nos resultados de comunicação.

As inscrições para participar do evento são gratuitas e podem ser realizadas no Portal Senac www.sp.senac.br/catanduva. O Senac Catanduva fica localizado na Rua Santos – 300 – Centro.

