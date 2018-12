Evento de Empregabilidade oferece qualificação grátis

Pensando na qualificação daqueles que estão em busca de um lugar no mercado de trabalho, acontece neste sábado, 08 de dezembro, o evento “Empregabilidade: aumente suas chances”, com cursos e palestras para aprimoramento de competências, a partir das 9h, na Faculdade Anhanguera Catanduva.

Segundo o diretor da unidade, Fabiano Giacomini, o objetivo é oferecer às pessoas que estão em busca de emprego a oportunidade de aperfeiçoamento de aptidões, assim como prepará-los para que tenham mais facilidade em alcançar essa vaga. “Teremos diferentes palestras e cursos, todos gratuitos e abertos ao público, sobre assuntos relevantes e que poderão contribuir para que a pessoa tenha um diferencial diante dos concorrentes na hora de disputar uma vaga”, destaca.

Serão cinco palestras e um minicurso, todos grátis. Às 9h acontecem as palestras “Como montar seu currículo” e “Mercado de trabalho para ingressantes no curso de Engenharia”; às 10h começam “Finanças Pessoais”, “Como as mídias sociais influenciam sua vida profissional” e “Como se preparar para uma entrevista de emprego”.

O minicurso “Entendendo o Office” será das 9h às 11h. Todos que participarem tanto das palestras quanto do minicurso receberão um certificado de horas de atividades. “É uma oportunidade excelente para quem quer se preparar e sair na frente. Estamos no final de ano, quando muitas empresas se preparam para as contratações de 2019. Então é sua chance de aprender e ter um diferencial. Isso pode fazer toda a diferença na hora de ser escolhido para uma vaga de trabalho”, completa o diretor.

Lembrando que o evento é de graça. Mais informações na página Facebook.com/AnhangueraCatanduva e as inscrições para o minicurso, que oferece 20 vagas, podem ser feitas pelo telefone 17 3311-0514. A Faculdade Anhanguera Catanduva fica na Rua 7 de Fevereiro, 862.

Anhanguera realiza vestibular solidário

Ainda neste sábado, a Faculdade Anhanguera Catanduva realiza mais uma edição de seu vestibular solidário: o aluno traz um quilo de alimento não perecível como inscrição e realiza o vestibular, que é uma prova de redação. Os interessados podem participar das 9h às 15h, na sede da Anhanguera. Os cursos oferecidos são Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica e Engenharia Civil.

“Durante esse mês de dezembro estamos realizando essa ação solidária, com a arrecadação de alimentos por meio de nosso vestibular. Tudo que for angariado será doado para uma instituição de Catanduva. É a Anhanguera assumindo sua responsabilidade social perante a comunidade, ao mesmo tempo em que oferece ao aluno a oportunidade de ingressar em um curso superior de qualidade, que irá lhe preparar para o mercado de trabalho, em uma das carreiras que mais cresce no país, as Engenharias”, finaliza Giacomini.

Da Redação

Foto – Divulgação