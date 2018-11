Estudantes disputam prêmio de ‘Melhor Aluno de Catanduva’

Alunos do 9º ano das escolas municipais estão concorrendo a uma premiação especial, presente do Rotary Club Catanduva Norte, em razão dos seus 40 anos de prestação de serviços no município. Estudantes da rede estadual também participam do projeto, que tem caráter educativo e social, visando ao incentivo do ensino de qualidade.

“Vemos a iniciativa de maneira bastante positiva. Ao mesmo tempo em que são incentivados à busca pelo saber, os alunos percebem que o aprender também pode ser divertido”, comenta a secretária de Educação, Tânia Aparecida Ribeiro Fonseca.

A premiação, no dia 3 de dezembro, anunciará os três melhores estudantes da cidade, além de um professor homenageado. Antes, os concorrentes – 85, no total – participaram de uma prova, no Instituto Federal – Campus de Catanduva, com 70 questões envolvendo as disciplinas do curso, além de atualidades.

Os Melhores Estudantes e o Professor (a) Nota 1000 somente serão revelados no dia da premiação, que será realizada no Anfiteatro da Fundação Padre Albino, às 19h30. O prêmio ainda é surpresa. Como parte do encerramento do projeto, os alunos que participaram da prova ganharão um passeio ao parque aquático de Olímpia.

Da Redação

Foto – Divulgação