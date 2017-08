Estudante de Tabapuã é encontrado morto após sair de uma festa

A Polícia Civil de Votorantim (SP) confirmou que o corpo encontrado na manhã desta quarta-feira (23) é do estudante Bruno Henrique Bossolani, de 19 anos, morador de Tabapuã. Ele estava desaparecido desde a noite da última segunda-feira, quando teria participado de uma festa em Salto de Pirapora.

Bossolani morava em Sorocaba e estudava Engenharia Florestal na Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR). A vítima teria sido encontrada por um morador com lesões na região da cabeça. Sua família realizou o reconhecimento do corpo no final da manhã de hoje.

Nos últimos dois dias, familiares e amigos de Bruno realizaram uma campanha nas redes sociais relatando o seu desaparecimento. A Polícia Civil vai investigar o caso.

Da Redação

Foto – Arquivo Pessoal