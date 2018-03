Estrutura do Catanduva Rodeo Festival já está 75% pronta

Faltando um pouco menos de 20 dias para o maior evento de Catanduva, a estrutura do Catanduva Rodeo Festival – que este ano acontece em novo local – já pode ser vista por quem passa pela região, até mesmo pera rodovia Washington Luis. Conforme explica o diretor do Clube de Rodeio, Claudio Romagnolli, cerca de 75% da estrutura já está montada.

“Devido ao novo local estamos tendo a possibilidade de fazer um projeto moderno em uma área de 90 mil metros quadrados, que irá comportar, além da arena, praças de alimentação, palco principal, palco Nativa, Balada Super Bull/Jovem Pan, e este ano com a novidade do estacionamento. Realmente as pessoas irão se surpreender com a estrutura que estamos preparando”, destaca.

O Catanduva Rodeo Festival 2018 será realizado no Loteamento Residencial Horizon – na marginal ao lado da Rodovia Washington Luis (continuação da Rua Martinópolis), próximo à rotatória do Salamanca, e o Clube de Rodeio Os Bravos está investindo na infraestrutura do local. Já foram instaladas iluminação ao longo da marginal de acesso, assim como realizada terraplanagem e limpeza do terreno. Além disso, placas de sinalização estão sendo instaladas e haverá cerca de 50 pessoas, desde a rotatória do Salamanca até a portaria do evento para orientar sobre os acessos e organizar o fluxo de veículos e pedestres.

“Estamos tomando precauções adicionais para que os visitantes tenham tranquilidade para curtir a festa que estamos preparando. Além da segurança particular que haverá dentro da festa e no entorno do local, estamos contando com o apoio da Guarda Municipal, Polícia Militar, Agentes de Trânsito, Bombeiros, etc, para que tudo seja feito da forma que a população merece: uma grande festa, com segurança e prudência”, ressalta Romagnolli.

Palco Nativa e Balada Super Bull/Jovem Pan devem agitar o público após os shows principais

Dois espaços que têm feito sucesso com o público são o Palco Nativa – com shows sertanejos após as apresentações no palco principal – e a Balada Super Bull/Jovem Pan – que este ano terá no comando o DJ Le Nogueira, residente da Villa Mix em São Paulo.

No Palco Nativa, apresentam-se Thomas Henrique&Rafael no dia 11; Gabriel Fernando + Guilherme&Gabriel no dia 12; Luan&Sabadin no dia 13; e Pedro Henrique PH no dia 14.

Quem estiver nos camarotes empresariais, corporativos e Super Bull poderão encerrar a noite em uma super balada, em um espaço de mais de mil metros quadrados, com muita música eletrônica comandada pelo DJ Le Nogueira. “A Balada Super Bull/Jovem Pan vem fazendo sucesso e cada vez mais estamos investindo neste espaço. Neste ano, para aqueles que não têm acesso, iremos oferecer a opção de comprar a entrada avulsa somente para a balada, mediante disponibilidade de ocupação em cada dia”, completa ainda.

Praças de Alimentação serão montadas para atender ao público

Visando oferecer conforto e comodidade para o público, serão disponibilizadas praças de alimentação, uma para comidas e outra para bebidas, com mais de 20 barracas. “Uma das praças terá mil metros quadrados, com tablado e food trucks – hambúrgueres gourmet e pastéis – além das barracas tradicionais do rodeio que temos todos os anos. Inclusive, teremos novamente o Espaço Brahma, todo ambientado, onde a pessoa poderá sentar e apreciar um chopp gelado”, enfatiza o diretor do Clube de Rodeio.

Atendendo a um pedido dos visitantes, a área de sanitários foi reformulada e será dividida em masculina e feminina, com cobertura e tablado, oferecendo mais facilidade no acesso e utilização.

Pontos de Venda

Para facilitar a compra, vários são os pontos de venda: Sede do Clube de Rodeio Os Bravos (Rua Olímpia, 1267), Garden Shopping Catanduva, Drogaria Rede Central da Rua Minas (somente passaportes) e a novidade: esta semana tiveram início as vendas no container da Jovem Pan, localizado na Rua Brasil, em frente à Praça da Matriz (das 12h às 18h).

Além disso, ainda é possível adquirir os camarotes ou ingressos diários pelo site www.rodeiodecatanduva.com.br.

O Catanduva Rodeo Festival 2018 acontece de 11 a 14 de abril com shows de Henrique e Juliano, Marília Mendonça, Bruno e Marrone e Chitãozinho e Xororó com o show Clássico e, no último dia, Gustavo Mioto e Thaeme e Thiago. Mais informações na sede do Clube de Rodeio Os Bravos ou pelo telefone 17 3521-7013.

Créditos da foto: Rafael Belo