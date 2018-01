Estrela do Oriente se apresenta na Folia de Reis, na Praça da República

O grupo Estrela do Oriente é a atração da Folia de Reis em Catanduva, no dia 6 de janeiro. A apresentação tem início às 19 horas, na Praça da República, e é aberta ao público. O evento é realizado em parceria com a Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Cultura.

A companhia, que tem como madrinha a professora Patrícia Monteleone, é formada por vários integrantes, com mestre, contramestre, três reis magos, palhaço e foliões. O mestre embaixador do grupo é o músico Epaminondas José dos Santos. A companhia formada na capital paulista existe há 40 anos, 33 vividos no interior.

Vestidos com máscaras e roupas coloridas, eles fazem a representação de uma tradição da cultura popular brasileira. Na apresentação são utilizados viola, violão, sanfona, reco-reco, chocalho, cavaquinho, triângulo e pandeiro.

História

Conforme a tradição, no período de Natal, um grupo de cantadores e instrumentistas percorre a cidade entoando versos sobre a visita dos Reis Magos ao menino Jesus e passam de casa em casa em busca de oferendas, que podem ser desde uma xícara de café até um prato de comida.

No Brasil, a tradição tem características próprias e é uma manifestação de cores, sons e beleza. Os versos são preservados de geração em geração por tradição oral.

Foto – Assessoria de Comunicação/Prefeitura de Catanduva