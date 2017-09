Estradas: Operação Independência tem início nesta quarta-feira

Mais de 328 mil veículos devem trafegar pelas rodovias da região durante a Operação Independência do Brasil, que começa nesta quarta-feira (6), às 16 horas, e segue até o domingo (10). A expectativa de tráfego para a rodovia Washington Luís (SP-310), entre São Carlos e Mirassol, é de aproximadamente 208 mil veículos. O cálculo e feito pela Concessionária Triângulo do Sol.

Nas rodovias Brigadeiro Faria Lima (SP-326), entre Matão e Bebedouro, e Carlos Tonani/Nemésio Cadetti/Laurentino Mascari/Dr. Mario Gentil (SP-333), de Sertãozinho a Borborema, a expectativa de tráfego é de aproximadamente 68 mil e 52 mil veículos, respectivamente.

Em virtude da maior demanda de tráfego, as praças de pedágio também operam de maneira diferenciada para a fluidez do trânsito.

Previsão de dias e horários de pico

06/09/2017 (quarta-feira) – entre 16h e 23h

07/09/2017 (quinta-feira) – entre 6h e 13h

10/09/2017 (domingo) – entre 15h e 23h

Em casos de emergência, os usuários podem entrar em contato por meio do número 0800 701 16 09 ou através dos telefones de emergência, disponíveis em todo o trecho sob concessão. O motorista deve adotar algumas medidas antes de seguir viagem, para evitar transtornos durante o trajeto. A manutenção preventiva dos veículos e a verificação de itens como pneus, luzes e freios são fundamentais para a segurança, assim como o respeito às leis de trânsito.

É importante ainda que o motorista respeite os limites de velocidade da via, não beba antes de dirigir, não utilize o celular ao volante e acenda os faróis durante o dia ao trafegar em rodovias.

Interdições(*)

Devido aos serviços da Terceira Intervenção no Pavimento, alguns trechos das rodovias administradas pela AB Triângulo do Sol passarão por interdição parcial de pista, na sexta-feira (8) e no sábado (9). Confira os pontos onde o trânsito fluirá por uma faixa de rolamento

SP-310

Em Ibaté/Araraquara, do km 251 ao km 257, pista Norte (sentido Capital-Interior)

Em Taquaritinga, do km 325 ao km 330, pista Norte (sentido Capital-Interior)

Em Pindorama, do km 370 ao km 366, pista Sul (sentido Interior-Capital)

SP-326

Em Jaboticabal, do km 334 ao km 336, pista Norte (sentido Capital-Interior)

SP-333

Em Sertãozinho, do km 92 ao km 96, pista Oeste (sentido Sertãozinho-Borborema)

Em Barrinha/Sertãozinho, do km 100 ao km 95, pista Leste (sentido Borborema- Sertãozinho)

(*) Programação sujeita a alterações por motivos climáticos e/ou operacionais.

Da Redação

Foto – Divulgação