Estão abertas as inscrições para Curso de Gestantes Bê-a-Bá Bebê

Estão abertas as inscrições para o curso de gestantes Bê-a-Bá Bebê, que será realizado pela Unimed Catanduva, por meio do Departamento de Medicina Preventiva, de 27 de novembro a primeiro de dezembro, no auditório da Unimed Catanduva, localizado na rua Rio Preto, nº 438.

O curso, que é realizado três vezes ao ano, é gratuito para beneficiárias da Unimed Catanduva, colaboradoras da Unimed Catanduva e do Hospital São Domingos. Mamães que não são beneficiárias da Unimed Catanduva também podem fazer o curso, pagando uma taxa no valor de R$ 80,00.

As inscrições poderão ser realizadas até o primeiro dia do curso, 27 de novembro, pelo telefone (17) 3531-3140. O curso é exclusivo para gestantes e 40 é o número total de vagas disponíveis. Maridos acompanham as mamães durante o curso, se desejarem, sem a necessidade de pagamento de taxa.

O Bê-a-Bá Bebê tem como objetivo orientar as gestantes sobre cuidados com o bebê e com a gestação, alimentação, saúde mental da gestante, planejamento familiar, cuidados com o bebê, cuidados odontológicos com a mãe e com o bebê recém-nascido. Todas as orientações serão fornecidas por meio de palestras ministradas por profissionais da área da saúde e médicos cooperados especialistas.

Melina Borges da Silva, Assistente Social da Unimed Catanduva, salienta que o curso é de extrema importância para todas as gestantes, principalmente para as “mamães de primeira viagem”. “É muito importante a participação de todas, principalmente as mamães de primeira viagem que ainda não têm muita experiência. Durante o curso elas receberão orientações de como deve ser o primeiro banho, como amamentar, entre outros assuntos relevantes”, disse.

Além das orientações, a gestante que completar 85% de participação durante a realização do curso, ganhará um Kit Baby. Já para todas as participantes, durante o curso serão sorteados brindes da Unimed Catanduva e de empresas parceiras.

Da Redação

Foto – Divulgação/Unimed