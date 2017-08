Espetáculo premiado é atração do Circuito Cultural no sábado

Com irreverência e muita diversão, a Sopro Cia de Dança – uma das mais respeitadas do país, apresenta o espetáculo “Forró é melhor” em Catanduva neste sábado, dia 2 de setembro, às 20h30. A atração, gratuita, faz parte do Circuito Cultural Paulista e será apresentada na Praça Nove de Julho.

A coreografia explora a cultura regional através da caracterização dos personagens, ao mesmo tempo em que mantém a linguagem da dança contemporânea. O público é levado a um baile de forró e até participa em algumas situações. Tudo isso, ao som de Dominguinhos e a banda Cascabulho.

“É um espetáculo premiado que chega a Catanduva em sua 246ª apresentação. Uma programação cultural diferenciada para toda população e que democratiza o acesso à arte, já que é aberta ao público”, diz a diretora de Cultura, Cris Anovazzi.

Além do espetáculo, haverá oficina de Dança Contemporânea, na Estação Cultura, às 16h30. As inscrições devem ser feitas até sexta-feira, dia 1, por meio das Oficinas Culturais. Informações pelo telefone (17) 3531-5107, com Letícia.

A Cia

A Sopro Cia de Dança apresenta espetáculos de dança que seguem um estilo técnico contemporâneo definido, mesclando limites da dança, teatro e poesia, e formando um híbrido na arte, que é a característica básica dos alicerces da miscigenação da cultura brasileira.

Circuito

O Circuito Cultural Paulista está completando dez anos em 2017. Para comemorar, o projeto oferece uma programação especial com música, teatro, circo e dança para todas as idades. A proposta tem objetivo de ampliar o acesso à cultura de forma descentralizada, valorizando os teatros e centros culturais locais, além de espaços alternativos.

O Circuito Cultural Paulista é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, com execução da Associação dos Amigos da Arte (Apaa) e parceria da Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

Da Redação

Foto – Divulgação