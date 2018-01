Espetáculo de improviso é atração de domingo no Bosque

Diversão para toda a família. É com este propósito que tem início, neste domingo, dia 7, o projeto Cultura no Bosque, da Secretaria de Cultura. A primeira atividade ficará por conta da Cia Os Bardoso, com o espetáculo de improviso “Impro no Bosque”. O evento tem início às 15 horas e é gratuito.

O espetáculo de improviso não tem roteiro ou texto pré-definidos; ele acontece a partir de jogos cujas regras são determinadas durante a encenação. Diferente do stand-up comedy, o improviso permite uma relação direta com a plateia.

Não há dois espetáculos iguais, pois as encenações são espontâneas e utilizam como base o ambiente e as sugestões do momento.

“Ao invés de roteiros, textos decorados e marcação de palco, utilizamos simplesmente as sugestões da plateia que, por sua vez, inspiram as histórias. Realmente, é tudo improvisado, desde as falas até a encenação”, informam os integrantes do grupo.

O espetáculo tem, aproximadamente, 70 minutos. No elenco, estão os atores Alex Neves, Igor de Mello, Lucas Dias e Lucas Paschoal. A programação está sujeita a alterações em razão de mau tempo.

Centenário

O projeto Cultura no Bosque será realizado durante o mês de janeiro, abrindo a programação cultural do Centenário de Catanduva. Serão quatro exibições aos domingos, no Zoológico. As atividades são gratuitas e destinadas a toda a família, compondo opção cultural e de incentivo à produção teatral na cidade.

A ação conta com espetáculos teatrais, intervenções e contações de histórias. A realização é da Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, com apoio da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura.

Programação

Dia 7 – Cia Os Bardoso – Impro no Bosque

Dia 14 – Cia Novelo de Histórias – Meninos de todas as cores

Dia 21 – Grupo Flor de Chita – Ciranda e Cantigas

Dia 28 – Grupo Cabrabão – Só para cabritos

Serviço

O Zoológico Municipal está localizado na rua 3 de Maio, 17, no Jardim do Bosque.

Da Redação

Foto – Divulgação