Espaço no Parque dos Ipês será destinado para uso empresarial

Em decreto publicado na sexta-feira, dia 8, o Executivo de Catanduva disponibiliza para cessão um imóvel público localizado no Parque dos Ipês, para a realização de atividades econômicas no local. O permissionário vencedor ainda ganha o direito de controlar a agenda de atividades esportivas na infraestrura existente no parque. A concorrência pública ainda não tem previsão de abertura.

O interessado que oferecer o melhor lance pelo espaço poderá utilizá-lo para finalidades diversas, desde lanchonete, comercialização de produtos ou, até mesmo, uma academia. O imóvel tem área de 34 metros quadrados e conta com três ambientes. Já os banheiros deverão ser mantidos e cuidados pelo permissionário, permanecendo livres e gratuitos para uso da população.

“O objetivo é permitir o desempenho de qualquer atividade, na intenção de que empreendedores – independentemente da área em que atuam – se interessem por movimentar o local. A ideia é incentivar o uso do espaço e proporcionar mais comodidade aos frequentadores, não descartada a possibilidade de venda de souvenirs, produtos típicos da cidade e região, etc.”, afirma o secretário de Desenvolvimento, Emprego e Relação de Trabalho, Fabio Rinaldi Manzano.

Com base no decreto, o permissionário que vencer a concorrência terá o controle da agenda das atividades esportivas da área pública do parque, resguardando o uso pela municipalidade sempre que solicitado. Qualquer cobrança pela utilização dos banheiros ou da infraestrutura esportiva de uso comum é proibida.

Outro grande incentivo é o valor mensal para a utilização do local, bastante acessível, estipulado em 200 UFRC, em valores atuais, R$ 537,90.

A íntegra do Decreto n° 7.275, de 7 de dezembro de 2017, está na edição 958 da Imprensa Oficial do Município, disponibilizada no site www.catanduva.sp.gov.br.

Da Redação

Foto – Divulgação/Assessoria de Comunicação