Escolas da região destacam-se com medalhas e menções honrosas em Olimpíada Brasileira de Matemática

Escolas sob a jurisdição da Diretoria de Ensino de Catanduva destacaram-se durante 13º Olimpíada Brasileira de Matemática (OBMEP) com medalhas de prata e bronze e menção honrosa.

A olimpíada é uma realização do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (Impa) e tem como objetivo estimular e promover o estudo da Matemática entre alunos das escolas públicas e particulares, identificar jovens talentos, incentivar o ingresso nas áreas científicas, tecnológicas e contribuir para integração das escolas públicas e particulares com as universidades públicas.

As provas da OBMEP se dividem em duas fases diferenciadas e também por níveis: Nível I são alunos que estão cursando o 6º e 7º anos, Nível II – alunos de 8º e 9º anos e Nível III – alunos da 1º, 2º e 3º séries do Ensino Médio.

De acordo com a Dirigente Regional de Ensino, Profª. Maria Aparecida Cheruti, um número enorme de alunos desta Diretoria de Ensino conseguiu a Menção Honrosa. “No total foram 89 alunos o que muito nos alegra, pois são os próximos a conseguirem medalhas de bronze, prata e ouro, uma vez que o estudo da matemática é um caminhar constante”, destacou.

A OBMEP premia alunos, professores, e escolas, baseando-se exclusivamente no resultado das provas da Segunda Fase que ocorram no dia 16 de setembro de 2017.

São de responsabilidade da Diretoria de Ensino – Região de Catanduva, as escolas Estaduais, Municipais e particulares. As escolas municipais de Catanduva, Novo Horizonte e Cajobi por terem sistema próprio de ensino não são sob a jurisdição da Diretoria de Ensino de Catanduva.

Da Redação

Foto – Divulgação/Cartaz do evento