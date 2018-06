Equipes se enfrentam em Festival de Vôlei

O calendário de atividades esportivas em comemoração ao centenário de Catanduva terá a realização da 2º Festival de Vôlei no próximo final de semana. As partidas serão no Conjunto Esportivo Anuar Pachá, no sábado, dia 16 de junho. O evento é promovido pela Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo (Smelt).

A competição terá estilo quadrangular, com oito equipes, sendo quatro masculinas e quatro femininas. Catanduva estará presente nas duas categorias. No masculino, estão confirmadas as participações de Catanduva/Smelt, Itajobi, Pindorama Clube e Warriors/Catanduva. Do lado feminino Catanduva/Smelt, Itajobi, Famerp e Vista Alegre do Alto.

Os jogos das equipes femininas serão disputados na parte da manhã, a partir das 8 horas. Já as partidas das equipes masculinas começam às 13 horas. Os duelos serão definidos por meio de sorteio e terão sequencia de eliminatória simples. Cada grupo joga duas partidas. As duas equipes vencedoras fazem a final de cada lado e as demais disputam a posição de terceiro e quarto lugar.

De acordo com informações da Smelt, haverá premiação para as equipes que ficarem até o terceiro lugar na competição, com a entrega de troféus e medalha. Essa será a segunda edição do Festival de Vôlei, que foi realizado pela primeira vez em dezembro do ano passado. Na época, Catanduva levou o título de campeão pelo masculino e ficou em segundo lugar pelo feminino.

Da Redação

Foto – Divulgação