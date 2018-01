Equipe faz parto de emergência na UPA de Catanduva

Equipe da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas de Catanduva fez um parto de emergência na madrugada de quarta-feira, dia 10. Com contrações, a adolescente, de 17 anos, moradora do bairro Bom Pastor, procurou atendimento na unidade, por ser mais próxima à sua casa.

Procedimentos cirúrgicos não são de competência da UPA, mas diante da situação, todas as medidas necessárias foram tomadas. A paciente deu entrada na unidade já em trabalho de parto. Avaliação médica constatou que a bolsa amniótica havia se rompido.

Os procedimentos foram executados normalmente. O menino nasceu de parto normal, com 2,8 quilos e 47 centímetros. Depois, mãe e filho foram transferidos para o Hospital Padre Albino pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para os devidos cuidados pós-parto. Os dois passam bem.

A paciente deu à luz ao seu segundo filho. Ela tem cadastro no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Bom Pastor, mas não havia feito pré-natal. Conforme ficha de acompanhamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, a adolescente já havia sido identificada e levada a atendimento por funcionários da Casa do Migrante à UPA em outras ocasiões.

Da Redação

Foto – Divulgação