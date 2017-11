Equipe de combate à dengue inicia jornada integral aos sábados

A Prefeitura de Catanduva implementou mudanças na jornada de trabalho da Equipe Municipal de Combate ao Aedes aegypti (EMCAa), de forma a reforçar a atuação aos finais de semana. A partir de agora, os profissionais terão jornada integral aos sábados, numa tentativa de ampliar o acesso às residências.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde, a equipe atuará de terça-feira a sábado, com descanso aos domingos e às segundas-feiras.

A decisão leva em conta o fato de Catanduva estar inserida numa região endêmica para a dengue, com aumento de casos de arboviroses em municípios do entorno, bem como o alto índice registrado em levantamento sobre a infestação de larvas do Aedes na cidade. O resultado foi 2,2% em outubro, quando o aceitável é 1%.

“Além disso, nossa pendência de casas fechadas é alta, acima do recomendado pelo Ministério da Saúde. Tomamos ações que reduziram essa pendência, como exemplo o Disk Dengue e o trabalho em meio período aos sábados. Mas isso não tem sido suficiente”, explica o secretário de Saúde, Ronaldo Gonçalves Júnior.

Segundo ele, o trabalho durante todo o sábado poderá garantir maior efetividade das visitas, já que os agentes encontrarão mais pessoas em casa. “Estamos mudando a rotina de trabalho das equipes por uma questão de saúde pública.”

Enfrentamento

A ação da Secretaria de Saúde compõe uma série de medidas que barrar a proliferação do Aedes, no intuito de evitar possível surto da febre chikungunya. Isso porque especialistas entendem que o vírus da doença começou a circular pela região e a população ainda está desprotegida, devido à falta de anticorpos.

Para enfrentar o vetor, a equipe de combate foi reforçada a partir da contratação de 60 agentes comunitários, 15 visitadores e cinco supervisores. Também foram formadas Brigadas em prédios públicos, firmadas parcerias com imobiliárias para vistoriar imóveis fechados e implantado o Disk Dengue, para visitas agendadas.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM