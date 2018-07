Energia Elétrica terá reajuste de 15,55% para Catanduva e região

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou ontem (3) o índice de reajuste tarifário da Concessionária Energisa Sul-Sudeste, que atende consumidores de Catanduva e região. O efeito médio a ser percebido pelo consumidor será de 15,55%,e passa a valer a partir de 12 de julho de 2018. Os clientes considerados de baixa tensão, que correspondem a 70,70% dos consumidores, terão um impacto médio de 15,06%. Dentro desde grupo estão os consumidores residenciais, com efeito de 14,96% e os consumidores comerciais e rurais, com efeito de 15,22%. Os percentuais foram divulgados pela própria Concessionária.

Ainda de acordo com a Energisa, do total do valor reajustado, a maior parte diz respeito à compra de energia e não fica com a distribuidora – neste caso, ela apenas arrecada o valor na tarifa para pagar a compra de energia a agentes geradores.

“A compra de energia teve impacto maior no reajuste tarifário deste ano – 13,30% – em função da situação hidrológica mais seca vivenciada no país nos últimos meses, que provocou maior acionamento de usinas termelétricas, que têm custo de energia mais caro,e do efeito da nova Receita Anual Garantida (RAG) calculada pela ANEEL para as usinas repactuadas”, destaca a Energisa.

O reajuste de tarifa é um processo regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica(Aneel), previsto no contrato de concessão da empresa. Pela norma, o valor da tarifa poderá ser reajustado anualmente – o chamado Reajuste Tarifário Anual – e a cada cinco anos, no processo de Revisão Tarifária Periódica.

Composição da tarifa de energia

A tarifa de energia elétrica é composta por custos da distribuição, que formam a Parcela B da tarifa. “É por meio dessa parcela que a Energisa Sul-Sudeste distribui energia a todos os clientes, paga funcionários, fornecedores e prestadores de serviço, mantém e amplia a rede e os sistemas elétricos, além de investir na modernização e melhoria crescente da qualidade dos serviços prestados nos 82 municípios atendidos nos estados de Minas Gerais, Paraná e São Paulo.Estes investimentos têm como objetivo oferecer uma energia mais segura e de qualidade e promover o desenvolvimento regional”, reafirma a Concessionária.

A outra parcela, denominada Parcela A é composta pelos custos de transmissão e geração de energia, além de encargos e impostos.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo