Consórcio de Saúde abre processo seletivo para o Samu

O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Região de Catanduva (Consirc) abrirá processo seletivo para contratação, em caráter temporário, de equipe para atuar no Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O edital foi publicado na Imprensa Oficial do Município da quarta-feira, dia 6 de setembro.

A etapa visa ao provimento de cargos, seguindo o novo modelo de prestação de serviço, que terá gestão financeira compartilhada entre 19 municípios que integram o consórcio.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), entre os dias 12 de setembro e 9 de outubro. Na página também é possível acessar o edital na íntegra.

A taxa de inscrição varia entre R$ 43 e R$ 83, dependendo do grau de escolaridade exigido para o cargo.

São 79 vagas disponíveis para cargos de auxiliar de serviços gerais, motorista/socorrista, técnico de enfermagem, telefonista/auxiliar de regulação, enfermeiro, escriturário, farmacêutico e médico socorrista. Os salários variam de R$ 1.133,61 a R$ 5.633,05.

Os candidatos deverão participar de provas objetivas do processo seletivo, previstas para o dia 19 de novembro, em Catanduva. Em datas posteriores, haverá provas de títulos e práticas para determinados cargos.

A contratação ocorre por meio de normas estabelecidas no regime da CLT. Os aprovados no processo e, posteriormente, contratados, deverão prestar serviços dentro do horário estabelecido pelo Consirc, períodos diurno ou noturno, incluindo sábados, domingos e feriados, obedecendo à carga horária da função.

Da Redação

Foto – Divulgação