“Emílio Carlos” obtém o selo inicial de Hospital Amigo do Idoso

“Um presente de Natal”. Assim a administração do Hospital Emílio Carlos classificou a notícia do recebimento do Selo Inicial de Hospital Amigo do Idoso. Instituídos pelo Decreto nº 58.047, de 15/05/12, o Programa São Paulo Amigo do Idoso e o Selo Amigo do Idoso foram criados como instrumento de promoção de amplo processo de mobilização regional, de diversos setores governamentais e da sociedade, para desenvolver territórios amigáveis a todas as idades, com foco no envelhecimento ativo do Estado de São Paulo.

O hospital já possuía o Selo Adesão com a assinatura do Termo de Adesão e o consequente compromisso de implantar, no prazo de um ano, as sete ações consideradas obrigatórias para a obtenção desse primeiro selo. Das sete ações necessárias, cinco já estavam atendidas e duas foram cumpridas antes do prazo estipulado: realizar diagnósticos com idosos que frequentam o hospital, cuidadores e colaboradores – foram feitas 50 entrevistas com idosos, 30 com colaboradores e 30 com cuidadores, e elaborar estratégia de educação permanente em envelhecimento e saúde do idoso para toda equipe – apoiados pelo Núcleo de Educação Permanente foi realizada capacitação com cuidadores, tendo como referência os indicadores assistenciais.

A Comissão criada para a obtenção da certificação está formada por Aline Pereira de Almeida, Coordenadora; Dr. Eduardo Marques da Silva, Médico; Jefferson Cavalgante de Souza, Interlocutor; Taynara Lazarini, Secretária, e os membros Melina Sant’Ana Berteline, Audrey Caroline Arém, Patrícia Carla Ramos, Daniela Jacomin Zampieri, Kely Cristina de Souza, Enel Rogério Caneo, Benedito Carlos Rodrigues, Christiane Assêncio Leite Marri e Amanda Patrícia Paulino.

Novas ações deverão ser implantadas para o Selo Intermediário. De acordo com o administrador do Hospital Emílio Carlos, Benedito Carlos Rodrigues, a comissão está fazendo planejamento para execução das ações obrigatórias e eletivas desse selo. A partir desse nível será realizada avaliação pela Comissão de Avaliação do Selo do Hospital Amigo do Idoso da Secretaria Estadual da Saúde com visitas técnicas de verificação in loco. O último a ser conquistado é o Selo Pleno.

Benedito disse que 72,9% dos pacientes internados estão na faixa etária acima de 50 anos e 44,71% acima de 65 anos. “O perfil nosológico do hospital justifica nossa adesão ao projeto”, ressalta. Para ele, o “Emílio Carlos”, na condição de prestador de saúde junto a Secretaria Estadual de Saúde, busca o selo Hospital Amigo do Idoso “a fim de manter a busca constante no aprimoramento dos seus conceitos e valores geriátricos e gerontológicos, tornando-se modelo assistencial cada vez melhor preparado para o futuro”.

Da Redação

Foto – Divulgação