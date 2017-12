EMCAa intensifica ações de combate a escorpiões em escolas

A Secretaria de Saúde realizou, durante o final de semana, acoes de combate a escorpioes em escolas municipais. O foco das atividades foram escolas no município. Nesses espaços, a arma utilizada tem sido a dedetização, que tem objetivo de eliminar o principal alimento do escorpião, que é a barata.

A pulverização foi aplicada nas escolas Arnaldo Zancaner, Angelo Carana, Alfredo Minervino, Maria Aparecida Azarite, Coronel Pedro da Mota e Luzia Sestito Gradela. Além de busca ativa, os agentes aplicaram veneno em ralos de banheiros, grades, caixas de inspeção de esgoto e em volta de paredes.

O serviço é conduzido pela EMCAa (Equipe Municipal de Combate ao Aedes aegypti), aproveitando dias em que as escolas não recebem alunos, apesar de que o produto utilizado é de baixa toxidade e não traz riscos.

A aplicação do inseticida é um método paliativo. O essencial é que os moradores eliminem materiais que servem de esconderijo para os escorpiões. Em ação educativa, os funcionários das escolas são orientados sobre os cuidados com as crianças e a evitar não deixar lixo acumulado para não atrair baratas.

Com essa finalidade, os arrastões de limpeza nos bairros são frequentes. A Secretaria de Meio Ambiente também disponibiliza o serviço de coleta de volumosos (fogão, sofá, colchão). O morador que tiver algum material que precisa ser dispensado pode agendar a coleta pelo telefone: (17) 3522-0814.

