EMCAa estende horário de vistorias em residências contra o Aedes Aegypti

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai estender o horário destinado às vistorias contra o Aedes Aegypti. O trabalho será feito das 7 até às 19 horas, todas as terças e quintas-feiras. O expediente normal é das 7 às 17 horas.

A ideia é aproveitar que no horário de verão demora mais para anoitecer e aumentar a quantidade de imóveis vistoriados. Outra vantagem seria a possibilidade de encontrar mais pessoas em casa depois do horário comercial.

A estratégia visa diminuir a pendência de imóveis que precisam ser vistoriados que, hoje, é de cerca de 50% de casas fechadas no momento da inspeção. A dificuldade em localizar famílias nas residências no horário convencional é um entrave para o trabalho preventivo desenvolvido pelos agentes.

“Normalmente as casas fechadas tornam-se a grande demanda de pendência, pessoas que trabalham fora o dia todo. O horário alternativo visa atender essa demanda”, destacou Daniela Bellucci, diretora do Departamento de Vigilância em Saúde.

Para os dias de plantões de atendimento, a administração municipal vai investir no pagamento de horas extras de trabalho. Até três equipes serão mobilizadas para o serviço. “Pedimos que a população colabore com o combate à dengue e receba os agentes em sua casa”, ressaltou.

Além disso, está mantida equipe mínima de agentes aos sábados para atender vistorias agendadas e checar denúncias recebidas pelo .

Experimento

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o atendimento em horário estendido será realizado de forma experimental durante um mês. Depois disso, os resultados alcançados serão avaliados. Se o balanço for positivo, o esquema especial terá continuidade pelo menos até o final do período que compreende o horário de verão.

Imagem: Divulgação/EMCAa