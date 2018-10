Em um mês, casos suspeitos de dengue triplicam em Catanduva

Os casos suspeitos de dengue triplicaram no intervalo de um mês para o outro em Catanduva. Os números refletem as investigações de exames feitos entre julho e agosto deste ano. De acordo com o levantamento, nas últimas quatro semanas epidemiológicas, houve aumento de 5 para 15 notificações. Foram 14 confirmações da doença em agosto, frente a apenas um caso positivo de dengue em julho.

O boletim da Secretaria Municipal de Saúde foi avaliado e debatido na reunião mensal da Sala de Situação de Arboviroses, realizada na semana passada. Os profissionais que monitoram o avanço do Aedes aegypti na cidade interpretam que a quantidade de notificações refletiu diretamente no aumento de diagnósticos positivos da doença. O grupo alerta para um cenário de alto risco de transmissão da dengue.

Diante do quadro, a Secretaria de Saúde pede que a população reforce os cuidados no combate à dengue. A principal medida é a eliminação de criadouros do mosquito. Além disso, a equipe pede aos moradores que permitam a entrada dos visitadores da EMCAa (Equipe Municipal de Combate ao Aedes aegypti) em suas casas.

Como estratégia a alavancar a quantidade de imóveis vistoriados, a equipe continua trabalhando com o Disk Dengue (3521-4087) que recebe denúncias e reclamações. Por contato telefônico, o morador também pode programar dia e horário para receber os visitadores – garantindo o acesso ao imóvel e a segurança de sua família.

Do janeiro a agosto desse ano, Catanduva registrou 38 casos positivos de dengue. No período não houve morte provocada pela doença.

Os principais sintomas de dengue são febre, dor de cabeça, dor no corpo, fraqueza, mal-estar, vômito e diarreia. Se os sintomas forem apresentados, a recomendação é para procurar o serviço de saúde mais próximo da residência e não se automedicar.

Da Redação

Foto – Divulgação