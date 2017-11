Em sua estreia no Paulistão 2018, Grêmio Novorizontino joga em casa contra o Mirassol

A Federação Paulista de Futebol divulgou a tabela do Campeonato Paulista de 2018. O Grêmio Novorizontino estreia em casa, no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, contra o Mirassol. A partida está marcada inicialmente para o dia 17 de janeiro, quarta-feira. Os horários das partidas ainda não foram divulgados.

O Técnico do Grêmio Novorizontina, Doriva, está feliz com a tabela: “Achei muito boa. Acredito que iniciarmos com um derby regional é muito motivador. Isso tem um peso a mais. É um jogo que tem muita coisa envolvida e que com certeza, estaremos com o nosso torcedor totalmente envolvido dentro do campeonato. Sabemos que o Mirassol é uma equipe que sempre vem muito forte, mas com certeza, queremos fazer valer o mando de jogo. É uma maneira de iniciar o campeonato com moral. Esse detalhe é um ponto interessante para explorarmos e poder iniciar a competição a 110%. “.

Esse ano, o Corinthians vem até Novo Horizonte jogar na casa do Tigre. A partida será na 5ª rodada, dia 4 de fevereiro, em uma quarta-feira. Quem também vem até o Jorjão será o Santos, na 11ª rodada, dia 7 de março, também uma quarta-feira. Doriva ressalta a importância desses jogos e garante o empenho da equipe: “Serão jogos grandes, difíceis e contra equipes fortes. Sabemos que isso tem um peso, mas eles serão em casa, e com certeza faremos de tudo para vencê-los, temos condições para isso. O Campeonato Paulista é muito equilibrado. Queremos uma equipe forte, bem organizada, que saiba jogar contra todo tipo de adversário e que esteja preparada para enfrentar todas as equipes, de igual para igual. Ao todo serão seis jogos em casa na primeira fase, é importante fazermos os resultados para podermos nos aproximar ainda mais de nossos objetivos. “.

O Presidente do Grêmio Novorizontino, Genilson da Rocha Santos e a Diretoria do clube, estão satisfeitos com a tabela: “Todos sabemos que é uma tabela difícil para todos os clubes, não tem como levar vantagens por conta das dificuldades do campeonato, todos os jogos são decisivos. Ainda assim, uma tabela que de certa forma, nos dá confiança, pois teremos jogos com adversários do nosso nível, fora de casa. Dentro do que esperávamos foi satisfatório. Estamos confiantes que faremos um ótimo campeonato. Além disso, começando com o Mirassol, já temos um atrativo por se tratar de um derby regional, vemos como um bom início de competição para as duas equipes. A cidade também está muito feliz por receber o Corinthians e o Santos. Será um presente para o nosso torcedor. “, finalizou.

Foto: Grêmio Novorizontino