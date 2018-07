Em seis meses, Catanduva totaliza 30 casos de dengue

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica, divulga mais um boletim atualizado de casos de dengue registrados em Catanduva. De acordo com o informe, são 30 diagnósticos positivos da doença do começo do ano até agora. Outros 132 exames deram resultado negativo para dengue. No período, foram registradas 177 notificações.

O boletim foi apresentado na reunião mensal da Sala de Situação de Arboviroses realizada na manhã desta sexta-feira, dia 29. Conforme os profissionais que monitoram a evolução do Aedes na cidade, o número de confirmações está dentro da normalidade. Além disso, o vírus tipo 1 da dengue é o que tem acometido vítimas no município.

O diagrama de controle indica que os casos positivos foram registrados em diversas regiões da cidade. Os dois últimos resultados, por exemplo, apontam para confirmações de diagnósticos de moradores do Vertoni e Solo Sagrado.

Ainda segundo o boletim, Catanduva não registrou casos de febre amarela e nem de chikungunya em 2018. Apenas um caso de zika vírus foi confirmado.

Da Redação

Foto – Arquivo/NM