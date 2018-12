Em novembro, Catanduva apresenta números negativos na geração de empregos

Dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), órgão do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), apontam que durante o mês de novembro, o saldo entre contratações e demissões com carteira assinada em Catanduva ficou negativo em 258 postos de trabalho.

O setor com mais demissões foi a Agropecuária, com 12 contratações contra 140 desligamentos, saldo de -128. A Indústria de Transformação também apresentou desempenho ruim, com 187 admissões contra 357 saídas, saldo de -170.

O setor de Serviços também teve desempenho negativo, com 257 contratações contra 277 desligamentos, saldo de -20. A Construção Civil contratou 119, mas demitiu 143, saldo de -24.

Por outro lado, o setor do Comércio foi o que mais contratou no período: foram 327 contratações. Entretanto, o número de demissões também foi elevado, com 240, saldo de 87.

