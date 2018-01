Em janeiro, programação infantil do SESC traz teatro e arte circense

Em janeiro, o calendário infantil do Sesc possibilita que as crianças tenham acesso à cultura e à recreação, mesmo em período de férias escolares, ofertando três espetáculos de circo e um de teatro. A programação é gratuita, aberta para todos os interessados, comerciários ou não, e começa sempre pontualmente às 10h30.

PROGRAMAÇÃO

Teatro

AZULINDO – com a Cia. Serafín Teatro de Bonecos. Nesse pequeno teatro, equipado com 20 lugares, a plateia assiste às aventuras de Chico e Pepino, dois valentes heróis que, junto à sua turma, protagonizam aventuras nas profundezas do oceano: enfrentar perigos que ameaçam a existência do mundo marinho! A aventura se repete de trinta em trinta minutos, para atender todo o público.

Dias 6 e 7, sábado e domingo, às 10h30 | Quiosque | Grátis | Classificação: Livre

Circo

MINI CIRCO SERAFÍN – com a Cia. Serafín Teatro de Bonecos. Levando bumbos, pratos, buzinas, baús e cartazes, de um colorido circo de bonecos, Panko, Colibri e Arco Iris anunciam a chegada do circo na cidade. Nesse picadeiro, os bonecos, juntamente aos palhaços, oferecem um show disparatado, que alegra o coração de crianças e adultos.

Dia 14, domingo, às 10h30 | Quiosque | Grátis | Classificação: Livre

IN CONCERTINA – com Tiago Marques. O palhaço Ritalino, munido de sua concertina musical, realiza um concerto. Como as coisas não saem como o esperado, Ritalino inicia uma saga para vencer os obstáculos que surgem. O palhaço vive uma batalha que envolve partituras, melodia e marreta, o trágico e o cômico.

Dia 21, domingo, às 10h30 | Quiosque | Grátis | Classificação: Livre

MANIC FREAK – RECOLECTANDO SONRISAS – com Nacho Rey. Manic Freak é um personagem dinâmico e carismático que, impulsionado pelo desejo, rompe com as estruturas tradicionais do circo: realiza suas destrezas de modo excêntrico, dinâmico e sonhador. Entre um número e outro, Nacho Rey vai se transformando em seu personagem, mudando roupa, cabelo e expressão. Suas proezas incluem andar numa minibicicleta (carregando pessoas da plateia sobre os ombros) e fazer equilíbrios com bolas de contato.

Dia 28, domingo, às 10h30 | Quiosque | Grátis | Classificação: Livre

SERVIÇO

Programação Infantil –Teatro e Circo

Período: Janeiro/2018

Local: Sesc Catanduva

Sesc Catanduva

Praça Felício Tonello, 228 – Vila Rodrigues – Catanduva – SP – (17) 3524-9200

www.sescsp.org.br/catanduva

Da Redação

Foto – Cristina Lunazzi/Divulgação