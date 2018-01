Em clássico da região, Novorizontino bate o Mirassol por 3 a 1 pelo Paulistão

O Grêmio Novorizontino entrou em campo na noite desta quinta-feira, no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, para sua estreia no Campeonato Paulista. E a estreia do Tigre foi do jeito que o torcedor esperava, com vitória de 3 a 1 em cima do Mirassol.

Após uma cobrança de falta de Jean Carlos, no meio do primeiro tempo, Safira abriu o placar para o Tigre. Logo na sequência, o Mirassol igualou e fez 1 a 1. Após um início de segundo tempo mais parado, o Novorizontino mostrou a que veio e marcou dois gols.

Primeiro foi Juninho, que após uma substituição, entrou no lugar de Francis e em seu primeiro toque, cravou a rede, colocando o Novorizontino novamente à frente do Placar. Próximo ao final do jogo, substituindo Ratão, Cléo também entrou em campo, atravessou o campo com a bola, bateu na saída do goleiro e fez o terceiro gol para o tigre! Fim de jogo em Novorizontino 3 x 1 Mirassol.

Doriva comentou sobre sua estreia vitoriosa na competição: “Fomos bem, mas sabemos que podemos melhorar. O importante é que os atletas tem se esforçado para fazer tudo aquilo que nós pedimos. Vamos manter nosso pé no chão porque sabemos de todas as dificuldades do Campeonato Paulista. Agora temos que continuar remando para a frente, conseguindo as vitórias e impondo nosso jogo. Foi um parâmetro importante para nós, mas precisamos continuar evoluindo”.

Para Cléo, o momento é de gratidão e comprometimento: “Estou feliz demais, não só pela torcida, mas por toda a cidade. Nunca escondi que sempre me senti muito bem e em casa aqui no Novorizontino. O torcedor pode esperar muita vontade da minha parte. Pretendo sempre estar preparado para poder dar o meu melhor pelo Novorizontino” finalizou.

Dando continuidade no Paulistão, no sábado (20), o Tigre viaja até o Morumbi, onde vai enfrentar o São Paulo na segunda rodada do campeonato.

Foto: Matheus Bertolini do Prado