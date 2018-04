Em amistoso no Jorjão, Novorizontino vence o Mirassol em 1 a 0

O Grêmio Novorizontino entrou em campo no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi na manhã de sábado, para enfrentar o Mirassol no primeiro jogo amistoso antes da sua estreia na Série D do Campeonato Brasileiro. Após um primeiro tempo bem disputado, Elvinho garantiu a vitória do Tigre com um gol no segundo tempo.

O Técnico Ito Roque comentou sobre o jogo: “Foi um treino bem produtivo, em todos os sentidos, técnico, tático e físico. Agora, com uma visão mais abrangente, podemos ser mais específicos para trabalhar os pontos que precisam ser melhorados. Vamos nos focar, e assim, fazer os ajustes necessários antes da estreia. No geral, eu gostei muito do trabalho realizado”, finalizou.

Semana que vem, no sábado, a equipe viaja até Araraquara, onde terá mais um amistoso, dessa vez contra a Ferroviária. A estreia do Novorizontino na Série D do Campeonato Brasileiro será contra o Americano (RJ). A partida está marcada para o dia 21 de abril, às 15h. O local ainda não foi divulgado.

Foto: Thomaz Jannuzzi / Grêmio Novorizontino