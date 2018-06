Em ação ambiental, Poupatempo orienta e distribui mudas

A equipe do Poupatempo de Catanduva, em parceria com a Prefeitura e a Superintendência de Água e Esgoto (SAEC), engajou-se em ações voltadas à Semana do Meio Ambiente. O objetivo do órgão, vinculado ao Governo do Estado, foi conscientizar os usuários sobre a importância da preservação da natureza.

A atividade contou com a distribuição de panfletos explicativos, que trazem informações sobre a coleta seletiva, com horário e frequência que o serviço é feito nos bairros, e a importância de separar o lixo orgânico de materiais recicláveis, além da doação de 80 mudas de árvores frutíferas e de calçadas.

Para Orival Collado, que passou pelo Poupatempo para atualização do RG, o incentivo e a conscientização ambiental são fundamentais para o futuro do planeta. “A iniciativa, em prol do meio ambiente, é muito bem-vinda e está aprovada. Agora também vou ficar famoso”, brincou.

Joseane de Freitas, acompanhada do filho José Pedro, foi ao posto para buscar orientações sobre o serviço oferecido ao Microempreendedor Individual (MEI), por meio do Via Rápida Empresa. “Meu filho ama a natureza. Aproveitamos para levar uma muda. Ele mesmo vai plantar”, disse.

Ao passar pelo Poupatempo para fazer a renovação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Ismair de Oliveira também levou uma muda para plantar em frente a sua residência. Ele recebeu todas as orientações necessárias para o plantio. “Parabéns a todos. Excelente iniciativa de vocês.”

Serviço

O Poupatempo de Catanduva está localizado na avenida Comendador Antônio Stocco, 537, no Parque Joaquim Lopes.

Da Redação

Foto – Divulgação