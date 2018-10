Educação Física retoma JUCA depois de 10 anos

O curso de Educação Física Bacharelado da UNIFIPA retoma no dia 27 de outubro o JUCA (Jogos Universitários de Catanduva), a partir das 8h00, no Completo Esportivo do Câmpus Sede. Depois de 10 anos sem a realização dos jogos, neste ano o evento contará com as modalidades de futsal masculino e voleibol feminino, com a participação do Câmpus Sede e Câmpus São Francisco da UNIFIPA, Instituto Federal, FATEC e FAFICA.

Gratuito, o evento é aberto ao público. O Câmpus Sede da UNIFIPA fica na Rua dos Estudantes, 225, Parque Iracema (Hospital Emílio Carlos).

Encontro de egressos

O Bacharelado promove também no dia 27, às 9h00, o 2º Encontro de Egressos do curso na Sala de ginástica, danças e lutas do Câmpus Sede. As inscrições, gratuitas, serão feitas no local. O encontro abordará, em aulas teórico-práticas, a Avaliação Física, com o Prof. Me. Cássio Gonçalves, e Ginástica de Academia, com o Prof. Esp. Carlos Alexandre Mendes.

Além de certificado, os participantes receberão gratuitamente um software de avaliação física.

