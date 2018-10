Educação Física promove 1º Campeonato de Orientação

No dia 11 de novembro, a partir das 9 horas, no Câmpus Sede do Centro Universitário Padre Albino, será realizado o 1º Campeonato de Orientação UNIFIPA, coordenado pelo curso de Educação Física Bacharelado para as categorias N1 (de 10 a 17 anos), N2 (de 18 a 25 anos), N3 (de 25 a 35 anos) e N4 (acima de 35 anos) para feminino e masculino.

A orientação é um desporto no qual os competidores navegam de forma independente através do terreno. Os competidores devem visitar uma série de pontos de controle marcados, no menor tempo possível, auxiliados apenas por um mapa e uma bússola. O percurso, definido pela localização dos controles, não é revelado antes da partida.

As inscrições podem ser feitas aqui e para participar a entrada é um quilo de alimento não perecível (exceto sal).

Curso sobre jogos coletivos

A UNIFIPA, através de seu Núcleo de Extensão e do curso de Educação Física Licenciatura, promove no dia 10 de novembro, das 9h00 às 13h00, no Câmpus Sede, o curso “Desenvolvendo o ensino dos jogos coletivos de quadra através dos jogos pré-desportivos”, ministrado pelo Prof. Marcus Vinicius Seixas.

Dirigido para professores e estudantes de educação física e profissionais interessados, o curso abrangerá a fundamentação dos jogos pré-desportivos, princípios dos jogos coletivos de quadra e atividades relacionadas aos esportes de quadra. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na Secretaria Acadêmica e pelos telefones 3311-3373, com Luciano, e 3311-3374, com Thais, até o dia 8 de novembro.

Da Redação

Foto – Divulgação/Assessoria FPA