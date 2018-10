E-título: eleitor pode ter o documento na tela do celular

Qualquer eleitor que utilize smartphone ou tablet pode baixar gratuitamente o e-Título nas lojas Google Play ou App Store e preencher seus dados. Em todo o país, 10 milhões de cidadãos já têm a versão digital, dos quais 2,3 milhões no Estado de São Paulo.

O e-Título mostra dados pessoais do eleitor, informações sobre zona e seção eleitorais e possibilita a obtenção das certidões de Quitação Eleitoral e Criminal Eleitoral. Além disso, o eleitor que já fez o cadastro biométrico não precisará apresentar um documento com foto na hora de votar, exigido para os demais eleitores. Isso porque o e-Título, nesse caso, mostrará sua fotografia, e a identificação da pessoa poderá ser feita por meio do celular.

A versão digital do documento também é útil para quem perdeu o título em papel: basta baixar o aplicativo.

Ordem de votação

O eleitorado de São Paulo volta às urnas neste domingo (28) para escolher o governador do Estado e o presidente da República e deve ficar atento à ordem de votação. Primeiro ele votará para governador e, após, para presidente.

Já nos municípios paulistas de Mongaguá, Monte Azul Paulista, Rincão e Araras, os cidadãos escolherão, ainda, os novos prefeitos. Nessas cidades, a ordem de votação será a seguinte: governador, presidente da República e prefeito.

Vale destacar que, durante a votação, o eleitor só deve apertar a tecla verde CONFIRMA após a foto do seu candidato aparecer na tela, confirmando assim que aquele é o candidato para o qual está destinando seu voto. É recomendável que se leve uma colinha com os números dos candidatos.

Fonte – Imprensa/TRE-SP