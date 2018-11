Dupla Simone e Simaria está confirmada pra 2º dia do Catanduva Rodeo Festival 2019

Em 2019, o Catanduva Rodeo Festival acontece de 10 a 13 de abril, e para o segundo dia de evento, dia 11 de abril, já está confirmada a dupla Simone e Simaria. Segundo o presidente do Clube de Rodeio Os Bravos, Claudio Romagnolli, neste ano de 2018 não foi possível trazer as cantoras por incompatibilidade de agenda, mas para 2019 elas estão confirmadas. “Nossa 40ª festa merece uma dupla sertaneja feminina de sucesso, então optamos por Simone e Simaria, que foram muito aclamadas pelo público e virão em plena forma em 2019”, destaca.

Após ser diagnosticada com tuberculose ganglionar, a cantora Simaria se afastou dos palcos neste ano para cuidar da saúde, obrigando a dupla a cancelar os shows que fariam. Entretanto, para 2019 elas irão retomar a agenda, inclusive já gravaram um DVD nesta semana, chamado “Aperta o Play”, que será lançado em breve. “Fechamos contrato com as cantoras, que virão com certeza para o Catanduva Rodeo Festival. Elas terão uma agenda mais contida, fazendo menos shows por mês, e escolheram atender nosso pedido de estarem no rodeio de Catanduva abrilhantando ainda mais as comemorações de 40 anos. Temos certeza que será incrível”, completa Romagnolli.

Seleção Brasileira de Cutiano já está confirmada para rodeio de 2019

Quanto ao rodeio, uma novidade para 2019 é a parceria com a Seleção Brasileira de Cutiano – montaria em cavalos, reunindo os grandes nomes e maiores campeões de Cutiano da atualidade, que estarão presentes no rodeio de Catanduva, disputando a prova. “A cada ano temos valorizado e incentivado as provas de rodeio, retomando essa tradição que atrai tantas pessoas. E para 2019 não será diferente: teremos os mais experientes e premiados competidores da modalidade nacional do rodeio em cavalos disputando prêmios na arena catanduvense”, ressalta.

Após várias reuniões entre os mais destacados competidores do Cutiano, visando uma maior valorização no rodeio, foi criada a Seleção Brasileira de Cutiano, composta por 15 integrantes premiadíssimos que marcam presença nos principais rodeios do Brasil. “Com a participação desse grupo seleto de competidores, garantimos um espetáculo de qualidade e profissionalismo nas arenas acima de tudo, valorizando esse esporte que foi criado no Brasil e que tanto agrada os amantes de rodeio”, enfatiza.

Em 2019 o Catanduva Rodeo Festival será realizado em novo local, em uma área adquirida pelo Clube de Rodeio, que recebeu o nome de Centro de Eventos Os Bravos, onde será construída uma arena multiuso futuramente. O local fica às margens da Rodovia Comendador Pedro Monteleone (também conhecida por Rodovia da Laranja), ao final da Av. Leonor Abdo Jorge, sentido para Bebedouro. “Em breve iremos divulgar mais detalhes sobre a estrutura que estamos preparando para 2019. Mas podemos adiantar que será com todo conforto e segurança que as pessoas merecem e esperam”, completa o presidente. “Estamos terminando as negociações dos demais shows e logo também iremos anunciar, assim como novidades nas modalidades e provas de rodeio. Posso garantir que estamos trabalhando muito para fazer um evento muito especial em 2019”, finaliza.

