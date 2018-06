DST/Aids aproveita Dia dos Namorados e realiza testes rápidos

A Secretaria de Saúde montou um posto móvel de atendimento no Garden Shopping. A campanha aproveita a data comemorativa do Dia dos Namorados para chamar atenção de casais para a importância da prevenção a doenças sexualmente transmissíveis.

Com essa finalidade, os casais estão sendo abordados pela equipe e recebem material informativo sobre relação segura, junto a preservativo e bombom. A ação envolve os trabalhos da equipe do Programa Municipal DST/Aids e visa estimular os frequentadores do centro comercial para realizar testes rápidos gratuitos.

A ação preventiva possibilita diagnóstico de hepatites virais B e C, HIV e sífilis. O exame é sigiloso, realizado por meio da coleta de uma gota de sangue na ponta do dedo. O resultado sai em 30 minutos. Dentre as vantagens dessa iniciativa, está o maior alcance do público e a possibilidade de diagnósticos precoces das doenças.

Todas as unidades de saúde da cidade disponibilizam o teste gratuitamente, conforme preconiza o Ministério da Saúde. O serviço também é disponibilizado no SAE (Serviço de Assistência Especializado), que fica no Hospital Emílio Carlos, e no CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento), na rua Paraíba esquina com a Pará.

Da Redação

Foto – Divulgação