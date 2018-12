Dr. Wagner Ramos de Quadros explanou sobre a Campanha Desafio de Natal

Na noite da última terça-feira, 4 de dezembro, durante a 80ª Sessão Ordinária, o Excelentíssimo Senhor Dr. Wagner Ramos de Quadros, que é Juiz Titular de Direito Trabalhista da comarca de Catanduva, usou a Tribuna Carlos Machado, para explanar sobre a Campanha Desafio de Natal – Doação as entidades Beneficentes de Catanduva e região.

“A Associação e Rede de Cooperação das Organizações Sociais de Catanduva e Região – ARCOS, entidade esta que congrega dezenas de instituições, lançou no dia 21 de novembro, uma campanha cujo o objetivo é a arrecadação de recursos para as 27 (vinte e sete) entidades beneficentes de Catanduva e região. Pela primeira vez na história de Catanduva, as 27 entidades estão juntas, realizando o trabalho unidas, ou seja, não estão pensando somente em uma entidade, mas sim em todas”, informou o Juiz do Trabalho.

Dr. Wagner completa que pela primeira vez em Catanduva as entidades envolvidas estão recebendo o apoio total dos Juízes Estaduais.

“Hoje, o Juiz Alceu, da Infância e Juventude, confirmou por telefone que todos os juízes e promotores da cidade, estarão na próxima sexta-feira, 7 de dezembro, num ato simbólico entregando suas contribuições financeiras para essa Campanha de Natal”, disse Dr. Wagner.

O Juiz Trabalhista ainda discorreu sobre a relevância da campanha. “E essa campanha é relevante, porque em primeiro lugar, as entidades beneficentes necessitam de apoio para realizar a sua obra em favor do próximo e segundo, nós estamos proporcionando para a sociedade uma união de todas as instâncias, de todos os poderes”, esclareceu o expoente.

Dr. Wagner Ramos de Quadros, informou ainda, que toda a doação irá para uma conta da ARCOS e que o valor será dividido igualmente para as 27 entidades. “Cada uma das instituições receberá 1/27 (um vinte e sete avos) do total que for doado e todo fluxo financeiro dessas doações será auditado pelo curso de ciência contábeis do IMES Catanduva”, noticiou.

Ainda nesta abrangência, o magistrado contou que a campanha foi inspirada em um movimento originado na cidade de Novo Horizonte.

“Em Novo Horizonte, por iniciativa da família Biasi, há 9 (nove) anos existe o Desafio do Bem e eles já conseguiram arrecadar quase R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), para as 11 (onze) entidades beneficentes da cidade. O Padre Carlos, que muitos conhecem, me chamou e me propôs fazer esse movimento em Catanduva, e gostando da iniciativa, propomos para a ARCOS e eles aceitaram o desafio. Portanto, estamos trabalhando muito, para divulgar esse movimento”, finalizou o Juiz de Direito.

A Campanha Desafio de Natal vai de 21 de novembro à 20 de dezembro e as doações deverão ser feitas na Conta: 0022512-6, Agência: 1624, Banco: 237 – Bradesco, conforme consta no informativo da campanha.

Da Redação

Foto – Divulgação