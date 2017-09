Doriva é anunciado como novo técnico do Grêmio Novorizontino

A diretoria do Grêmio Novorizontino anunciou a chegada de Dorival Guidoni Júnior, mais conhecido como Doriva, como novo treinador da equipe para a disputa do Campeonato Paulista em 2018.

Desde 2013 atuando como treinador, Doriva esteve à frente de grandes conquistas dentro do futebol nacional. Em 2014, foi campeão paulista pelo Ituano. No mesmo ano, foi contratado pelo Vasco para a temporada 2015, onde conquistou o título carioca, e se tornou o primeiro treinador a vencer o Campeonato Paulista e Carioca de forma consecutiva. Além disso, também teve passagens pelo Atlético Paranaense, Ponte Preta, São Paulo, Bahia, Santa Cruz e recentemente pelo Atlético Goianiense.

Doriva chega ao Novorizontino com muita determinação e empenhado em fazer um bom trabalho pelo clube: “Estou muito feliz em poder trabalhar no Novorizontino. Sabemos de sua história dentro do futebol e sem dúvida, isso me motivou a aceitar o desafio, além de todo o trabalho de gestão e organização que ouvimos a respeito. Iniciar um trabalho da maneira que estamos fazendo é algo muito motivador. O clube dá todas as condições para que possamos desenvolver um bom trabalho”, afirmou.

Para o novo treinador, as expectativas para o Campeonato Paulista são as melhores: “É um desafio muito grande e temos muito trabalho pela frente. Estamos alinhando os pensamentos, juntamente com todos os envolvidos, para poder de fato, colocar a mão e poder montar um elenco forte para fazer um grande campeonato. Queremos ser campeões, iniciar bem a competição, fazendo grandes jogos e chegar numa pontuação de segurança o mais rápido possível. Deixo meu abraço ao torcedor. Eles podem esperar um grande trabalho e muita dedicação”, afirmou.

Para o Presidente, Genilson da Rocha Santos, a contratação é a mais importante para o clube: “Foi um longo trabalho até chegarmos ao nome do Doriva e de seu auxiliar, Eduardo, que dispensam comentários pelos trabalhos e por tudo que já conquistaram no futebol. O clube pretende proporcionar a eles a oportunidade de estarem fazendo uma grande competição e um ótimo trabalho. Atuando juntos, como uma equipe, toda cidade ganha com isso”, finalizou.

Foto: Thomaz Jannuzzi / Grêmio Novorizontino