Dom Otacílio deixa o comando da Diocese de Catanduva

Substituto será Dom Eduardo Benes de Sales Rodrigues, arcebispo emérito de Sorocaba

O bispo Dom Otacílio Luziano da Silva anunciou, na manhã desta quarta-feira (10), sua renúncia ao governo pastoral da Diocese de Catanduva. Em seu lugar assumirá Dom Eduardo Benes de Sales Rodrigues, arcebispo emérito de Sorocaba (SP). A informação foi divulgada pela Diocese de Catanduva.

O pedido de renúncia já foi acolhido pelo Papa Francisco, no Vaticano. Natural de Maracaí (SP), dom Otacílio nasceu em 31 de outubro de 1954. Foi ordenado em 06 de dezembro de 1987, na cidade de Assis (SP). Estudou Filosofia na Universidade Estadual de São Paulo (Unesp) e Teologia no Instituto Teológico Rainha dos Apóstolos, ambas as instituições em Marília (SP). Dom Otacílio é pós-graduado em Parapsicologia.

Bispo de Catanduva desde 17 de janeiro de 2010, dom Otacílio escolheu como lema “Revesti-vos da caridade”. Em sua trajetória como pastor, foi responsável pela Pastoral Carcerária entre 2014 e 2016.

CNBB

Em nota, a Confedência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), agradeceu a Dom Otacílio pelo período que esteve a frente da Diocese. O comunicado foi assinado por Dom Leonardo Ulrich Steiner, secretário-geral da CNBB.

Confira:

Nota de agradecimento da CNBB a dom Otacílio Luziano da Silva

Brasília, 10 de outubro de 2018

Prezado Irmão, dom Otacílio Luziano da Silva.

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) recebeu na manhã desta quarta-feira, 10 de outubro, a notícia de que o Santo Padre, Papa Francisco, acolheu o seu pedido de renúncia ao governo pastoral da Diocese de Catanduva (SP). Neste momento, trazemos nossa palavra de gratidão ao senhor e as nossas preces por uma serena emeritude.

Lembramos uma palavra do Papa Francisco, pronunciada na oração do Ângelus, em dezembro do ano passado, referindo-se a Deus Pai: “Ele, de fato, é muito generoso conosco, e nós somos enviados a reconhecer sempre seus benefícios, o seu amor misericordioso, a sua paciência e bondade, vivendo assim em um incessante agradecimento”.

Seu lema episcopal também nos inspira: “Revesti-vos da caridade”. Na mensagem do Apóstolo Paulo presente na Carta aos Colossenses encontramos essa expressão chamando à união, na perfeição, com a seguinte continuação: “Reine em vossos corações a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo. E sede agradecidos” (Cl 3,15).

Nosso abraço fraterno.

Em Cristo,

Dom Leonardo Ulrich Steiner

Fonte – Diocese de Catanduva